Les demoiselles de la Manche ce dimanche à Saint-Lô.

2 500 femmes se sont élancées depuis la plage verte, ce dimanche après midi, pour une course sans esprit de compétition ! Il s'agissait de marcher ou courir 5 kms pour la bonne cause, contre le cancer du sein.

Marraine de l’opération, Nathalie Vincent l’animatrice de télévision ne cachait pas sa joie, face à l’engouement de ces femmes pour cette première édition.

Ecoutez Nathalie Vincent

Contre le cancer du sein : 2 500 femmes courent à Saint-Lô Impossible de lire le son.

Un parcours pour la bonne cause donc, mais le trajet n’était pas de tout repos avec de forts dénivelés entre la plage verte et la montée vers le haut de la ville et ses remparts.

Ecoutez, Elodie, Laure, Isabelle, Catherine et Sarah

Contre le cancer du sein : 2 500 femmes courent à Saint-Lô Impossible de lire le son.

L’opération aura permis de collecter 12 500 euros. Le chèque a été remis à la ligue contre le cancer.