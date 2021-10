Darnétal, près de Rouen : le cuivre excite bien des convoitises

Il était 21h45 quand la Brigade Anti Criminalité s'est rendue sur les lieux de la Société civile immobilière de la Lombardie. Le propriétaire des lieux, qui vient parfois vérifier ses locaux, se rend compte de l'effraction et de la présence de 8 sacs, contenant des câbles électriques. Le trafic matériel veut que l'on vole les câbles pour les dénuder de leur cuivre.

Le propriétaire trouve également un blouson abandonné, contenant un porte-feuille. A l'intérieur, la carte d'identité d'un roumain né en 74. A partir de là, la BAC opère une discrète surveillance qui porte ses fruits : il est minuit quand deux individus se présentent dans l'endroit désaffecté, pour sortir les sacs par le trou qu'ils ont creusé.

Ils ont tous deux été interpellés et placés en garde à vue. Le plus âgé a 39 ans tandis que le second malfaiteur est né en 87. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils seraient tous deux SDF dans l'agglomération rouennaise.