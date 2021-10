Près de Rouen, une jeune femme décède dans un accident de la route

Sur la route départementale 95 au niveau de la commune d'Ymare, la voiture de la jeune femme a mordu l'accotement de la chaussée avant d'être percutée de plein fouet pour une voiture arrivant en sens inverse. Les pompiers, gendarmes et le SAMU ont été dépechés.

La jeune femme est décedée sur le coup. La conductrice de la Citroën qui l'a percutée, une femme de 48 ans, a été transportée au CHU de Rouen avec de légères blessures.

L'enquête est confiée aux gendarmes de Boos pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident. La RD 95 a été fermée et déviée à la circulation mais a rouvert vers 10 h 30.