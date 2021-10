Rétro festival de Caen : 400 voitures anciennes déferlent sur la Prairie

Déjà six bougies pour le Rétro Festival de Caen. L’événement serait-il devenu incontournable ?

"Oui ! Cette année, plus de 400 véhicules anciens ont répondu présent pour participer à l’événement de ce week-end sur la Prairie de Caen. On y verra des allemandes, des anglaises des italiennes, des françaises... des collectionneurs de la France entière ne ratent plus ce rendez vous".



Qu’avez-vous prévu ?

"Des démonstrations et des exhibitions d’autos et de motos, un grand concours d’élégance sur l’hippodrome, des défilés, des parades"...



Qu’est-ce qui vous tient à coeur dans la démarche de ce festival ?

"C’est avant tout de raconter l’histoire de l’automobile, de valoriser ce patrimoine inestimable, celui des grandes marques comme Jaguar, Mercedes, Ferrari... Porsche sera cette année mise en avant avec la mythique 911 qui fête ses 50 ans”.

La moto a également sa place au Rétro ?

"Bien sûr. Avec des motos d’après-guerre, des motos anciennes et de collection. Nous accueillons le dimanche un très beau plateau de side-cars. C’est une des particularités du festival de Caen que d’accueillir à la fois des motos et des voitures de légende”.

Et pour que tous les véhicules anciens soient réunis, il y aura aussi des camions.

"C’est en effet le grand retour des camions car s’ils avaient fait leur apparition lors du premier Rétro, ils n’étaient pas revenu depuis. J’ai souhaité leur redonner leur place. Il existe d’ailleurs une association très dynamique dans la région qui restaure les anciens camions. Une fois de remis en état de marche, ils servent au transport de matériels pour les personnes handicapées, notamment en Afrique".



Comment accède t-on à l’événement ?

"De deux façons. L’accès à l’enceinte de l’hippodrome, où sont exposées les voitures participantes, est payant. Le prix de l’entrée est de 10 euros pour la journée, le pass week-est à 15 euros. L’accès au circuit de la Prairie, autour de l’hippodrome est gratuit. Là, le public peut assister aux parades".



Dans le temps, ce circuit était renommé en France.

"C’est vrai, mais les moins de 20 ans ne peuvent pas s’en souvenir : Caen à l’époque, c’était un peu comme le Grand prix de Monaco. Pour l’anecdote, Maurice Trintignant, le premier pilote français ayant gagné un Grand Prix en Formule 1, avait remporté le circuit de la Prairie. C’était une compétition d’envergure. Le Rétro Festival lui rend ainsi un bel hommage avec les bolides de l’époque".