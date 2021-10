Coup de neuf au Théâtre des Arts de Rouen

Depuis le temps que les spectateurs réclamaient des sièges plus confortables, les travaux sont enfin engagés. Les fauteuils du théâtre des arts sont partis se faire une santé. "Les travaux ont commencé lundi 24 juin, mardi soir, la salle était vide !" précise Laurent Bondi, secrétaire général adjoint du Théâtre des Arts. Il ne reste donc plus rien des 1340 fauteuils, ni des 110 chaises.

Que va-t-il advenir de ce mobilier, installé en 1992 ? "Nous ne les jetons pas. L'armature métallique va être gardée. Nous faisons uniquement refaire la garniture et le tissu." De même, la disposition des sièges, dans la salle, ne changera pas. Il n'y aura pas plus de place pour les jambes. Mais l'assise sera nettement améliorée. "Changer la disposition aurait entraîné des travaux beaucoup trop importants. Espacer davantage les sièges aurait diminué la capacité d'accueil. Et s'il avait fallu conserver le même nombre de places assises, il aurait fallu modifier complètement l'agencement des lieux. Ce n'était pas au programme."

Un budget 1,4 millions d'euros

Quoi qu'il en soit c'est un sérieux coup de neuf qui sera donné à la grande salle. Les sièges ne seront pas seuls à être rénovés. Le sol va être entièrement refait dans la salle, les peintures également, sans compter la remise à neuf des six blocs sanitaires et la création d'un septième.

Le chantier est donc assez important – le budget qui y est consacré est de 1,4 million d'euros - et le temps pour le mener restreint. Débutés fin juin les travaux doivent être finis pour la fin août afin de permettre aux musiciens et aux chanteurs de commencer les répétitions dès le 1er septembre.