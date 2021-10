Challenge sportif à la prison de Rouen

Sous la direction du Comité Départemental Olympique et sportif de la Seine-Maritime (CDOS 76) en partenariat avec la SNCF, le challenge est composé d'épreuves physiques (lancer de tronc d'arbre, course de rapidité et d'agilité…), de tables rondes sur la citoyenneté et le respect des règles et d'une épreuve de culture générale en groupe.

Les journées sportives sont parrainées par Tony Ancelin, membre de l'équipe de France de savate boxe française (multiple champion de France, champion d'Europe et champion du monde) et Kévin Bouly, haltérophile (multiple champion de France).