Elbeuf : les élèves participent à un regroupement olympique ce jeudi

Cette "journée olympique" est à l'initiative du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime (CDOS 76), la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Seine-Maritime (DSDEN 76) et le Comité Départemental USEP de la Seine-Maritime.

Elle marque le lien entre école primaire et collège autour de l'EPS. Ainsi, il y a un réel accompagnement des CM2 pour leur entrée au collège. Ce rassemblement sportif pour but de faire découvrir aux enfants des activités sportives (disc-golf, kin-ball, sport boules, handisport…) et de les sensibiliser à des thématiques éducatives (santé, valeurs du sport).