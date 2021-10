Nous allons parler aujourd'hui du film « gardiens de l'ordre » de Nicolas Bouhkrief avec Cécile de France et Fred Testot.













Lors d'une ronde de nuit qui tourne mal, Simon et Julie, deux simples gardiens de la paix, blessent le fils d'un politique qui a abattu sans raison un de leurs coéquipiers. Accusés à tort de bavure et lâchés par leur hiérarchie, ils décident de prouver leur innocence en enquêtant sur la drogue responsable du coup de folie de leur agresseur.







Une intéressante plongée dans l'univers sombre, très sombre de la drogue. C'est plus la jeunesse dorée qui est représentée ici, loin de certains clichés de drogués paumés dans la misère.

Le tableau est donc bien posé, la descente aux enfers des gendarmes aussi n'est pas mal. Le problème c'est que le rythme du film est inégal. Les choses se passent sans nous faire monter l'adrénaline et ce n'est quand même pas très crédible dans l'ensemble. Faire une enquête parallèle avec de tels moyens sans être découverts par la hiérarchie; c'est louche, on sort donc régulièrement de l'histoire à cause de ça.







Des personnages un peu plus fouillés et une histoire plus rythmée aurait permis à ce thriller de se hisser au dessus du lot. Malgré totu , le film reste de bonne facture.







Gardiens de l'ordre c'est depuis mercredi au cinéma.