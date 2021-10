Fête de la musique : retour sur un Tendance Live mémorable à Saint-Lô

Vous avez été une fois de plus très nombreux - plus de 25000 - à fouler la plage verte pour le 31e Tendance Live vendredi 21 juin pour la fête de la musique. Une édition à marquer d'une pierre blanche rayée de bleu au regard du nombre de personnes en marinière présentes dans la foule. Retour sur cette soirée de folie en photos et en vidéo !