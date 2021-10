Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERTS

Orange Mécanique à l'Omnia

Le chef d'oeuvre de Stanley Kubrick retrouve le chemin des salles obscures à l'Omnia dans une version restaurée inédite. Une satire sociale effrayante.

Pratique : Mardi 25 juin, à l'Omnia République, à Rouen. Tarifs 4/5,5?€. Infos. www.omnia-cinemas.com.

SPECTACLES

La danse fait son show

Le Kindarena s'enflamme dans un show bouillonnant où les corps des danseurs se meuvent avec grâce sur des rythmes salsa, rock, flamenco ou encore swing.

Pratique : Samedi 22 juin, à 20h, Kindarena, à Rouen. Tarifs 12,8/22,8?€. Tél. 02 32 10 73 73.

L'Archéojazz de retour

Dans un site médiéval restauré, des as du jazz et des musiques du monde sont conviés pour le plus grand plaisir des fans?: un programme toujours renouvelé.

Pratique : Du mercredi 26 au samedi 29 juin, Le Vieux Château, Blainville-Crevon. Infos : www.archeojazz.com

THEATRE

La princesse d'Elide à l'Almendra

La master class de la DL compagnie évoque les loisirs de la cour au temps de Louis XIV à travers cette comédie ballet créée par Molière en collaboration avec Lully.

Pratique : Mardi 25 et jeudi 27 juin, à 20h30, Théâtre de l'Almendra, à Rouen. Tél. 02 35 70 52 14.

EXPOSITIONS

Trésors d'archives

En lien avec l'exposition de la Fabrique des savoirs Travaillez sur la Seine, le centre d'archives expose des documents inédits relatifs aux activités de loisir.

Pratique : Jusqu'au vendredi 30 août, à La Fabrique des savoirs, à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 40.

Le Manoir de Villers expose

Au milieu des collections de la famille de Bellegarde, six artistes exposent leurs oeuvres - sculptures, peintures et céramiques - inspirées par les falaises normandes.

Pratique : Jusqu'au 1er septembre, Manoir de Villers, à Saint-Pierre-de-Manneville. Tél. 02 35 32 07 32.

Eblouissant reflets... de nuit

Pour découvrir sous un autre jour l'exposition impressionniste, le Musée des Beaux-arts propose une visite au clair de lune dans une lumière tamisée.

Pratique : Les mercredis en juin et septembre, jusqu'à 22h. Musée des Beaux-arts de Rouen. Tarifs 7/12?€.

Tranches de vie

Le photogrape Alain Lefebvre explore les moeurs de l'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Népal en étudiant les ambiances des marchés du bord de l'Indus.

Pratique : Jusqu'au 6 juillet, à la médiathèque Pierre Perret, à Tourville-la-Rivière. Gratuit. Tél. 02 32 96 00 20.

DECOUVERTE

La Fête de la Saint Jean

Déambulation de marionnettes géantes, concerts de musique malienne, bal tsigane et feu d'artifice seront au programme de cette fête traditionnelle.

Pratique : Samedi 22 juin, à partir de 14h, place Colbert, à Mont-Saint-Aignan. Gratuit.

Les manufactures du Robec

La petite rivière, affluent de la Seine, livre ses secrets relatifs à l'activités textiles au cours d'un parcours instructif entre moulins et manufactures.

Pratique : Dimanche 23 juin, 15h, Rue des Petites eaux de Robec, Rouen. Tarifs 4,5/6,5?€. Tél. 02 32 08 32 40

ANIMATIONS

Sabrina Fratellini fait son cirque

La famille de circassiens est de retour dans l'agglo pour un spectacle clownesque rythmé et surprenant sous chapiteau avec sur scène chats, ânes, dromadaires, alpaga, chevaux et toons!

Pratique : Vendredi 21 juin, à 18h, samedi 22, à 16h, dimanche 23 à 15h, Parking du Carrefour Market, à Déville-lès-Rouen.Tarif 5?€. La visite de la ménagerie est gratuite.

Les filles font trempette

Pour célébrer Normandie Impressionniste, les filles du bord de Scène se jettent à l'eau. Entre partie de pêche ou balade fluviale, au clavier et à l'accordéon, le public prend le large et vogue au gré des vagues.

Pratique : Samedi 29 juin, à 18h, Galerie Bertran, 108 rue Molière, à Rouen. Tarifs 10/12?€. Tél. 02 35 98 24 06

Fête du vélo à Petit-Quevilly

Pour inaugurer l'extension nouvelle des pistes cyclables de Petit-Quevilly,

le ville propose une balade sportive et ludique. L'occasion de découvrir le patrimoine quevillais.

Pratique : Samedi 29 juin, à 10h, départ devant la piscine Tournesol, rue Pablo Neruda, réservation au 02 35 63 75 73 ou sur www.petit-quevilly.fr