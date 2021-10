40 jeunes jouent aux soldats à la base de Cherbourg

Drôle de vacances pour une quarantaine de jeunes bas-normands qui participent cette semaine à la préparation militaire marine de Cherbourg. Encadrée par des fusiliers marins, cette instruction est une étape importante dans leur formation qu'ils suivent depuis le mois d'octobre. Cela leur permet de se faire une idée très concrète du métier de militaire, avant d'aller plus loin éventuellement. Hier, c'était leur premier exercice de tir... Un événement qui les a vraiment séduit. La préparation militaire marine est accessible dès 16 ans. Plus d'infos auprès du centre d'information et de recrutement des Forces Armées, 57, rue de l'Abbaye à Cherbourg.

Bonus AUDIO / Florilège de témoignages de ces jeunes stagiaires.