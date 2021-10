Acta, l'un des leaders mondiaux des instruments de précision se cache à Ouistreham

Son fils Julien et Patrick Leprovost ont pris le relais fin janvier.



Parmi les leaders

Le premier a en charge la partie commerciale. Le second la partie technique qu’il connaît bien puisqu’il est au sein d’Acta depuis quinze ans. Les deux nouveaux dirigeants héritent d’une entreprise de pointe, qui s’est hissée parmi les leaders sur plusieurs marchés mondiaux. L’entreprise conçoit des appareils de mesure pour l’eau et fournit notamment Véolia, des instruments de précision pour les navires (son principal client est la Marine nationale). Elle excelle aussi dans la conception d’outils de contrôle de métaux. Elle fabrique pour Bic les minuscules tubes à gaz de ses briquets et les billes de ses stylos.

Petite entreprise indépendante qui produit à 100 % sur place, sa réussite passe depuis quelques années par l’export et la société normande est devenue un modèle du genre.

En conquérant de nouveaux marchés dans une quinzaine de pays, dont les Etats-Unis, le canada, le Vietnam ou la Malaisie, elle réalise désormais 60 à 70 % de son chiffre d’affaires à l’étranger.