Au tribunal : trois amis avaient ruiné la casse auto

Au soir du 30 mai, trois jeunes hommes traînaient à Saint-Etienne du Rouvray. Enivrés, ils avaient entrepris, depuis quelques minutes, de se faire remarquer en faisant les idiots. Ce qui ne manqua pas ?

Plus tard, ils se retirèrent près d'une casse automobile pour continuer à boire. Plusieurs dizaines de voitures y étaient entreposées. Elles appartenaient à un garagiste, originaire de Boos. L'un des trois compères décida d'entrer dans la casse et força le grillage. Il sortit un briquet et entrepris de mettre le feu au siège d'une voiture. Elle s'embrasa et l'incendie se propagea aux autres véhicules. Un de ses copains le rejoignit. Se postant à l'autre bout de la rangée, il provoqua un second départ de feu. Au total, quinze autos furent brûlées. Les forces de l'ordre, témoignages à l'appui, interpellèrent l'un des hommes. Les deux autres furent arrêtés le lendemain.

Le garagiste, victime pour la seconde fois de dégradations, dut mettre la clé sous la porte. En novembre 2012, il avait déjà perdu une trentaine de véhicules. Quelques jours plus tard, les trois jeunes ont été présentés en comparution immédiate, l'un pour complicité, les autres pour dégradations. Ils ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans.