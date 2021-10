Comparateur de prix : où faire ses courses dans le Calvados ?

Cette année en plus du travail des bénévoles, 2 000 relevés ont été réalisés. Les résultats dans le Calvados sont surprenants, car contrairement aux prix du reste de la France qui connaissent une baisse de 0,16 % du panier par rapport à l'année dernière, les tarifs dans ce département sont eux en augmentation de 0,72%.

Gérard Bécher, président de l'antenne caennaise de l'UFC Que Choisir déplore ses résultats et le choix des enseignes de l'agglomération d'avoir préféré augmenter leur marge plutôt que de faire profiter les clients de la baisse.

Cette enquête montre également d'importantes disparités tarifaires entre les magasins du département. Sur les 35 magasins testés, le supermarché le plus cher selon l'étude est le super U situé avenue Jean Vilar à Ifs. Il serait 15% plus cher qu'un Leclerc Drive, soit 18 euros de plus sur le panier type testé.

Tous les chiffres de l'enquête à retrouver sur le site de l'UFC Que Choisir jusqu'au 26 juin.