Rendez-vous le 29 mars 2014, au Zénith de Rouen, pour un spectacle en l'honneur de l'Irlande, l'Ecosse et la Bretagne. Plus de 60 artistes seront sur scène pour fêter la Saint-Patrick. Parmi eux : Bagad, pipe band ainsi que des chanteurs et des danseurs.

La soirée terminera en beauté avec le groupe irlandais Celtic Dances.

Pratique. Fête de la Saint Patrick, 29 mars 2014, 20h30, Zénith de Rouen. Infos sur www.zenith-de-rouen.com