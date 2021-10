Assises : il tue l'amant de sa femme

Mehmet Ylmaz, 31 ans, né en Turquie, épouse Sybel, turque 26 ans le 16 juin 2006. Il est tourneur-fraiseur, et travaille comme monteur de silos à grains, pour un salaire d'environ 3 000 euros par mois. Sybel est étudiante en psychologie. Tous deux obtiennent un logement à la résidence universitaire de Caen en octobre 2007. Mais leur couple bat de l'aile, et Sybel renoue avec un ancien amour, Ahmet, 24 ans à l'époque, durant l'été 2007. Le 1er novembre 2007, une nouvelle dispute éclate au sein du couple. Et, le 2 novembre suivant, Mehmet décide de sortir seul pour passer une soirée entre amis. Sybel doit rester pour réviser et appelle Ahmet, qui décide vers 23h30 de venir la rejoindre.



Coups mortels

Mais, contre toute attente, vers 4 h, Mehmet rentre pour faire une surprise à sa femme. Selon lui, il prend même un couteau dans la cuisine pour “jouer à l'homme saoul soupçonneux” . Et, dans la pénombre, il surprend Ahmet, nu qui surgit de derrière le canapé. Deux coups de couteau plus tard, Ahmet git dans une mare de sang. Il meurt en moins de trois minutes.

Mehmet Ylmaz, se livre à la police dès le lendemain. À la suite d'une erreur administrative, il est libéré en février 2009. Il comparaît libre devant les assises du Calvados, en tant que plombier chauffagiste en Alsace.

Soumise aux pressions des deux familles, Sybel témoigne par vidéo-conférence, le visage caché. L'avocat général, Gauthier Poupeau, soutient la thèse du meurtre et requiert 15 ans de réclusion. La défense plaide la légitime défense, et l'acquittement de son client.

Mehmet Ylmaz a finalement été condamné à sept ans d'emprisonnement pour coups mortels avec usage et menace d'une arme. La légitime défense a été rejetée, et l'accusé a été incarcéré sur le champ. Il devra indemniser la famille Demir d'environ 63 000 euros.



