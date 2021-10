Solitaire du Figaro : coup dur pour la Caennaise Claire Pruvot

Les skippers de la Solitaire du Figaro sont arrivés dimanche 16 juin, à l'issue de la troisième et avant-dernière étape, à Roscoff. Claire Pruvot, seule femme et seule Bas-Normande en course, a été contrainte de stopper nette sa course après un bris de sa barre de flèche.