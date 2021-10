Cette fois-ci, c'est au Theil-sur-Huisne et sur Ceton, dans le sud du Perche. Au menu, une semaine de promotion dans les entreprises et sur les lieux publics, et avec une journée "portes ouvertes", dimanche 23 juin, au centre de secours.

Le lieutenant Gaëtan Conte, chef de centre au Theil :

Recrutement de pompiers volontaires au Theil-sur-Huisne et à Ceton Impossible de lire le son.