1ère fête de la musique acoustique dans le parc du Tôt

Le vendredi 21 juin, le parc du Tôt constituera le cadre bucolique et idéal pour accueillir l’été en musique. Les associations “Le Tôt en folie”, “La Clé des chants” et les “Marins du Cotentin” invitent tous les musiciens et groupes musicaux à s'y produire entre 17h et 22h.

Des espaces restauration, information et buvette seront implantés dans le fort du Tôt et à l'extérieur. A noter que si la pluie joue les trouble-fête, un repli est prévu à l’Agora, Espace cultures. Gratuit. Stationnement : Parking de l'Agora.

Ecoutez, Jean-Louis Dalmont, musicien.