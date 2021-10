Essayez, c'est tout simple !

Fondant de veau au vinaigre d'agrumes

Pour quatre personnes



Préparation et cuisson :

30 minutes

Cuisson : 1 h 30 (45 minutes en autocuiseur)



800 g de poitrine de veau

8 carottes

20 cl de jus d'orange

10 cl de vinaigre de vin

3 cuillères à soupe de miel

3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre du moulin



Faites saisir la poitrine de veau sur toutes ses faces dans une cocotte avec l'huile d'olive. Une fois dorée, arrosez-la de miel et laissez-la légèrement caraméliser.

Ajoutez le vinaigre, laissez cuire 5 minutes, puis versez le jus d'orange dans la cocotte.

Salez, poivrez, couvrez et laissez cuire une heure à feu doux (30 minutes en autocuiseur).

Épluchez les carottes, taillez-les en bandes épaisses.

Ajoutez-les dans la cocotte, laissez cuire encore 30 minutes à couvert (15 minutes en autocuiseur).

Sortez la poitrine, coupez-la en morceaux et servez-la avec les carottes fondantes et la sauce.

L'astuce économique

Au printemps, privilégiez les carottes nouvelles. Dans ce cas, prévoyez-en le double. Sans incidence financière, la poitrine de veau peut être remplacée par du flanchet.



