Athlétisme : un cru 2013 mitigé à Hérouville

"35 athlètes ont renoncé entre la veille de la compétition et le jour même, regrette le responsable du plateau Florian Rothenmacher. Les étrangers n'ont pas pu venir à cause des grèves dans les transports. Les Français ont, comme par hasard, souffert de contractures…" Le mauvais temps longtemps constaté sur la Normandie a sûrement fait son petit effet, bien que le ciel fût dégagé sous les coups de 19 heures. Les absences et le vent capricieux n'ont pas fait de l'année 2013 un cru exceptionnel.

Quand sept records de piste avaient été battus un an plus tôt, le stade Prestavoine a dû se contenter de trois nouvelles marques références : les 11"51 de l'Ukrainienne Natalya Pohrebnyak sur 100 mètres, les 49"77 du Cubain Omar Cisneros sur 400 mètres haies et les 6,48m de la Roumaine Cristina Sandu à la longueur.

Pas de train et pas de jus...

Ces performances, en particulier celle de niveau international réalisé sur le 400 haies, ne compensent pas vraiment un sprint "décevant", aux yeux de Florian Rothenmacher. Il a fallu 10"45 à Roscoe Angel pour boucler le 100 mètres masculins et le 110 mètres haies n'a pas offert le duel attendu entre Ladji Doucouré et Garfield Darien. Le premier a trébuché sur plusieurs haies pour finir la course en grande difficulté dans un temps catastrophique (14"58). Le second n'a tout simplement pas fait le déplacement, prétextant l'absence de train après des soucis administratifs.

"Je suis fatigué et j'ai du mal à récupérer des trois semaines passées aux États-Unis, concède Ladji Doucouré. Je me suis arrêté sur la fin parce que je sentais que je n'avais plus de jus et que je n'étais pas dedans. Il y a des jours comme ça…" L'ancien champion du monde 2005 n'est pas inquiet, il vise toujours un podium sur les prochains championnats de France, du 12 au 14 juillet, et une qualification pour les Mondiaux.

Et à défaut de briller sur la piste de Prestavoine, il a démontré sa disponibilité en-dehors. En termes de performances sportives, Hérouville se souviendra surtout des 5,55m de Dmitry Zhelyabin (Russie) à la perche, dans des conditions très délicates, et des 13"54 de l'Asiatique Wenjun Xie au 110 mètres haies malgré un vent défavorable de 2,30m. Le meeting d'Hérouville, fort de 100 000 euros de budget, 100 bénévoles et 70 jurys, a aussi été le théâtre de belles joutes.