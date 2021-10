Au tribunal de Rouen : l’héroïne fournie "par amour"

La jeune femme, quoique réticente, accepta et se procura de la résine de cannabis auprès d’une connaissance. Cette dernière, toxicomane, dealait pour payer sa propre consommation. Cette dernière est également la compagne d’un détenu, L. M. Et celui-ci, dont l’anniversaire approchait, décida de le fêter en prenant quelques grammes d’héroïne. Aussitôt dit, aussitôt commandé. Les deux femmes se contactèrent. Le 31 janvier, la compagne de C. L. apporta au parloir une bonbonne de 4,5 grammes d’héroïne.

Fouille au domicile

Cette fois-ci, il fut pris la "main dans le sac". Les femmes furent l’une après l’autre interpellées puis placées en garde à vue. Si, au domicile de la première, les enquêteurs ne retrouvèrent rien, ils récupérèrent chez la seconde une trentaine de grammes d’héroïne ainsi qu’une balance.

Le 3 juin, face aux juges, les quatre prévenus ont reconnu avoir usé à trois reprises de ce stratagème, entre septembre et janvier. L. M. demandait à sa femme de "lui faire ramener" de l’héroïne. Ensuite, la compagne de C. L. récupérait le produit auprès de ladite femme pour l’apporter à son propre compagnon qui se chargeait, ensuite, de le partager avec L. M. A ce jour, la "dealeuse" ne consommerait plus d’héroïne. Elle serait sous traitement de substitution. La "passeuse" a indiqué "avoir fait cela par amour".

Les compagnes ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis et 10 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans comprenant des obligations de soins et de travail. C. L. et L. M. ont écopé de 8 et 10 mois d’emprisonnement.