Ce samedi c'est le Grand Prix du Président de la République

Contrairement au trot attelé, représenté lors du fameux Grand Prix d'Amérique, le trot monté consiste pour le jockey à s'installer directement sur le cheval, qui est sellé. Les meilleurs trotteurs de quatre ans s'aligneront sur le départ de cette course de 2.850 mètres. Pas question de galoper, au risque d'être disqualifié...

Environ 20.000 spectateurs sont attendus dans les gradins de l'hippodrome de Vincennes pour assister à cette épreuve.

Cette journée permettra aux curieux de pénétrer dans les coulisses de la course. Trois visites guidées gratuites seront organisées et emmèneront ces derniers à la pesée des jockeys, dans la salle des balances, dans les écuries, au rond de présentation, près du podium et dans l'enceinte des vétérinaires.

Les plus jeunes, eux, pourront s'essayer au poney. Les plus grands aussi pourront tester les sensations de l'équitation, entre 12h et 14h.