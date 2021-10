Tête du Turc, c'est le nom du film dont nous allons parler aujourd'hui. Un film de et avec pascal Elbé et aussi Roshdy Zem.













Un geste, et tout bascule. Un adolescent de 14 ans, un médecin urgentiste, un flic en quête de vengeance, une mère qui se bat pour les siens, un homme anéanti par la mort de sa femme voient leurs destins désormais liés. Alors que le médecin passe plusieurs jours entre la vie et la mort, les événements s'enchaînent et tous seront entraînés par l'onde de choc.







Un film qualifié de dramatique et policier mais qu'on peut aussi nommer social. C'est une plongée intéressante dans l'univers de la banlieue, avec ces jeunes désoeuvrés délinquants par principe, ses codes implicites mais aussi ses actes de solidarités entre voisins et l'envie intense de s'en sortir. Une incursion juste, sans clichés dans les tours d'un quartier à mauvaise réputation.

Pascal Elbé fait fort pour cette 1ère réalisation, où il campe en plus le médecin aggressé. La caméra est proche des acteurs, parfois nerveuse pour nous mettre au coeur de l'action.

La conscience, la morale, la colère et l'injustice se mêlent. Dommage que l'un des 3 destins filmés soient moins mis en avant, celui de l'homme anéanti par la mort de sa femme. Son apparition nous semble toujours en effet un peu déplacé et secondaire alors que son rôle est important.







Une plongée dans la banlieue bien filmée, Tête de Turc, c'est depuis mercredi au cinéma.