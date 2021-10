A Deauville, l'affiche du festival du film américain dévoilée

"A precious moment for all cinema lovers"*. C'est ce qu'indique cette affiche aux teintes flamboyantes, rouges et bleues.

La 39e édition du festival du film américain de Deauville se déroule du 30 août au 8 septembre prochain. L'acteur français Vincent Lindon sera président du jury.

Sont déjà annoncés sur la croisette normande : Steven Soderbergh, Matt Damon ou encore Michael Douglas.

*Un moment unique pour tous les amoureux du cinéma