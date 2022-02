Nouvelle desserte scolaire

L'agglomération caennaise compte 27 lignes de transport scolaire. A compter du 4 janvier 2010, deux nouveaux directs scolaires verront le jour : la ligne S, notamment pour les élèves des lycées Camille Claudel et Sainte-Ursule et la ligne O pour ceux du lycée Jules Verne. Les horaires de départ des lignes D, L et V se verront avancés de 3 à 5 minutes le matin à partir de cette date. Les lignes G, P et U connaîtront quelques modifications dans leurs itinéraires. Quelques passages seront aussi supprimés sur certaines lignes.



