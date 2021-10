Comment gérer le retour au travail après un cancer ?

"Le patient est très entouré pendant sa maladie. Il est dans une dynamique de combat. Il peut par la suite se sentir démuni à l'idée de retrouver son poste de travail", explique le Pr Bénédicte Clin-Godard, spécialiste de la santé au travail et des pathologies professionnelles.

Patients du CHU... ou pas

"Le but, c'est d'anticiper la reprise. Pas de se substituer au médecin du travail. Une assistante sociale est à mes côtés pour la consultation. Nous pouvons aussi diriger le patient vers une psychologue". Perte d'estime de soi, fatigue, séquelles du cancer... Autant de thèmes qui peuvent être abordés lors de la consultation. "En retournant au travail, le patient peut avoir envie de passer à autre chose. De ne plus parler de sa maladie. Nous pouvons voir ensemble comment exprimer son refus de l'empathie".

La consultation est ouverte à tous les personnes atteintes d'un cancer, suivies ou non au CHU. Et "il est possible de venir à tous les stades de la maladie", ajoute le Pr Clin-Godard.

Pratique. Tél. 02 31 06 45 49, clin-b@chu-caen.fr