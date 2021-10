Journée de collecte Tri-Tout solidaire

Cette année, la Ressourcerie Tri-Tout Solidaire organise 2 temps forts pour la semaine du développement durable.

1) le jeudi 1 de 14h à 18h, le vendredi 2 de 14h à 18h, le samedi 3 avril de 9h à 18h

COLLECTE D'OBJETS A SAINT-LO SUR LA PLAGE VERTE

Pensez au réemploi, venez déposer les objets dont vous ne voulez plus, soyez acteur d'un développement durable et solidaire.

Ces objets seront révisés, et ainsi seront utiles à d'autres.

Collecte au profit d'associations locales : les livres pour le Rotary Club (en prévision de la Foire aux Croûtes).

les bibelots pour Peuples Solidaires (en prévision de la Foire aux Croûtes).

les vêtements, jouets et puériculture pour le Secours Populaire.

le mobilier et l'électroménager pour Tri-Tout Solidaire.

2) le mercredi 7 avril à 20h30 au Lycée Pierre et Marie Curie (salle de conférence).

CONFERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants : Pascal POISSON, le développement durable, définition et généralités.

Conseil Général de la Manche et leurs actions.

La Ressourcerie Tri-Tout Solidaire, le réemploi des objets

Le Syndicat Mixte du Point Fort, la méthanisation

Les 7 vents du Cotentin, les énergies renouvelables.