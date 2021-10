L'Armada de Rouen : encore plus belle vue de l'eau

Depuis la Seine, l'Armada se dévoile sous un tout nouveau visage. Rouen prend alors des airs de Venise du Nord. Sous le soleil, ce vendredi 7 juin, le trafic sur le fleuve est important : les bateaux-croisières promènent leur flot de touristes entre les géants des mers. Sur leurs Zodiacs puissants, les gendarmes veillent.

Nous avons embarqué à bord de l'un des ces bateaux qu'il est possible de louer une heure (170€, pilote inclus) chez Villetard, sur l'île Lacroix. D'une capacité de six personnes maximum, il permet de se faufiler à l'ombre des grands voiliers et des navires de guerre. Une expérience à vivre. Renseignements au 02 35 88 00 00.

