L'Art italien fait escale à Caen

Ouverte au public jusqu'au 19 septembre 2010, l'exposition 'Trésors de l'Accademia Carrara de Bergame” présente un florilège de la collection de la célèbre académie lombarde. Parmi les pièces exposées, sont dévoilés le portrait de Julien de Medicis peint par Botticelli, illustre peintre du XVe siècle, ainsi que La Vierge à l'Enfant de Giovanni Bellini. Réunissant plus de 80 tableaux de la Renaissance au XVIIIe siècle, l'exposition offre un parcours articulé autour de quatre thèmes mis en valeur dans espace scénographié.



80 chefs-d'oeuvre

35 œuvres de la collection Morelli jouxtent de grands polyptiques. Au sein des onze ensembles, on découvre Le Christ placé dans le tombeau du peintre Giovan Battista Moroni. Le cours de l'exposition se poursuit dans un réalisme surprenant au travers de 18 portraits dont la mise en scène reproduit fidèlement l'atmosphère d'un cabinet d'une demeure privée. Chaque portrait détaille avec précision les attitudes des personnages, comme pour mieux inviter à converser avec eux. Une place importante est également consacrée à la cité des Doges.

19 œuvres font la part belle aux peintres de la vie quotidienne ainsi qu'aux somptueux décors qui fondent le prestige de cette magnifique cité. La vie secrète du Venise du XVIIIe siècle prend vie avec La Maison de jeu de Longhi et La Réception d'un ambassadeur de Carlevarijs.



Initiations à la peinture

Il sera possible d'étudier en détail les traits d'une œuvre le 7 avril et de s'initier à la peinture le 8 avril. Un dimanche par mois parents et enfants seront invités à contempler les œuvres aux côtés de Marjolaine Maurice et expérimenteront différentes techniques de peinture. La collection est accessible tous les jours de 9h30 à 18h, sauf le mardi au Musée des Beaux-Arts de Caen, situé dans l'enceinte du Château. 3 à 5€. Renseignements, tél. 02 31 30 47 70 ou le site Internet : www.mba.caen.fr.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire