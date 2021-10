Le règlement local de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes vise à mieux intégrer les panneaux au paysage et à encadrer de manière plus stricte les nouvelles formes de publicité.

La Ville de Caen souhaite expliquer les grands principes de ces règles, et organise ce vendredi 7 juin, à 18h, dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville, une réunion publique à ce sujet.