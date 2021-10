Transports en commun : des nouveautés à Elbeuf

Les dernières modifications apportées au réseau de transports en commun d'Elbeuf remonte à 10 ans. Depuis, la ville a changé. Le réseau n'était donc plus réellement adapté aux besoins. Les adaptations du réseau elbeuvien seront opérationnelles à partir de septembre prochain. Le maillage entre le réseau rouennais et elbeuvien va se trouver renforcer. La gare d'Elbeuf-Saint-Aubin sera également mieux desservie pour permettre une meilleures coordination entre le réseau TER et le réseau Astuce.

Simplification des lignes

Une des nouveautés est la création de desserte le dimanche. les ligne D1 et D2 circuleront de 8h30 à 20h30. Des bus passeront toutes les heures pour la ligne D1 et toutes les deux heures pour la D2.

Par ailleurs, les grandes lignes de transports vont être modifiées. Désormais, la ligne F permettra de relier le centre d'Elbeuf et la gare à la zone industrielle de l'Oison. Les horaires de la ligne A (Hôpital-centre ville) seront adaptés à ceux des salariés. Enfin une liaison sera créée entre la Fare et l'IUT.

Pour mettre en place ces adaptations du réseau de transports la Crea va débourser 200.000€. La communauté d'agglomération espère ainsi comptabiliser 300.000 voyages supplémentaires en un an.