Elbeuf. École, transports, culture : l'interview de rentrée du maire d'Elbeuf

La rentrée scolaire a marqué le retour à quatre jours de classes pour les écoliers. Comment ce changement a-t-il été apprécié ?

"Les parents sont satisfaits dans la mesure où nous les avions sollicités avec une consultation très large. Une grande majorité des personnes interrogées souhaitaient le retour à la semaine de quatre jours donc nous avons travaillé assez vite car d'autres réformes avec le dédoublement se sont mises en place."

"La rentrée s'est globalement bien passée avec de l'amertume pour une classe de petite section dans le quartier du Buquet où il y a 32 enfants. Ce n'est pas simple en termes de pédagogie."

Quel bilan tirez-vous dix mois après les changements mis en place concernant le stationnement ?

"Nous, le forfait post-stationnement a été fait de manière à ce qu'il ne soit pas rédhibitoire. La principale difficulté du stationnement, c'est la rotation, sinon nous avons des voitures tampon. Nous n'avons pas investi dans des équipements de contrôle. Nous avons deux agents dont le travail est de réguler la circulation avec pédagogie. Le quart d'heure gratuit a d'ailleurs été mis en place pour favoriser la venue dans les commerces de proximité. On évaluera au bout d'un an le système pour savoir s'il correspond aux besoins de la population."

Comment améliorer et favoriser les déplacements en transports en commun à Elbeuf et avec les autres villes ?

"Il y a un vrai lien, identifié, avec l'Eure et je souhaite favoriser les déplacements avec Louviers et Val-de-Reuil. 6000 personnes viennent travailler à Elbeuf, il y a beaucoup de déplacements chez les jeunes aussi. La question des transports est déterminante pour l'attractivité d'Elbeuf. Le trajet, avec la ligne de bus 32 [qui relie Elbeuf et Rouen, NDLR], est encore long. Il y a une rupture passée le Zénith lorsque l'on arrive à l'entrée des Essarts, pourquoi ne pas mettre en place un site propre pour accélérer la fréquence ?"

Comment continuer à reconquérir la Seine à Elbeuf ?

"Il y a la place, à Elbeuf, pour imaginer une halte fluviale. Avec les équipements culturels que nous avons à proximité de la Seine et quand on voit les bateaux de croisière passer, on se demande si nous n'avons pas la possibilité de capter ces croisiéristes et de les faire venir. Nous n'aurons pas la possibilité de les héberger car l'offre hôtelière est limitée. Mais passer une après-midi à Elbeuf est envisageable. Nous sommes en discussion avec la Métropole pour cette halte, ce qui nécessitera d'aménager les bords de Seine."

La culture est un marqueur de la ville. Par quels moyens comptez-vous conforter cet atout ?

"Nous avons la chance d'avoir le Cirque-théâtre, des associations culturelles, mais il faut accompagner les artistes en leur permettant d'être en résidence à Elbeuf. Nous connaissons leurs difficultés financières donc nous allons leur offrir un lieu dans un site remarquable, en partie classé. L'idée est de les encourager à venir créer ici pour qu'ils irriguent ensuite le territoire communal de leur pratique artistique."

À 18 mois des élections municipales, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

"Je me concentre sur le projet proposé en 2014 et, dans le même temps, je me projette. J'ai encore de l'ambition pour la Ville, j'ai encore de l'envie, de la passion de l'engagement public. Je pense pouvoir être encore utile aux Elbeuviens et ce qui m'intéresse c'est la vie des habitants tous les jours. Je m'adresserai aux Elbeuviens en leur disant : 'Je veux continuer avec vous'."

Quel rapport entretenez-vous avec la Métropole Rouen Normandie ?

"Frédéric Sanchez a fait la démonstration qu'il est un bon chef d'équipe. Le bilan est bon avec des points nouveaux pour les communes comme la voirie. La Métropole est un booster des initiatives dans les communes et doit continuer dans ce sens en faisant attention à la proximité avec les maires et les habitants."