Le festival Archeojazz en mode majeur à Blanville-Crevon

Sa localisation en rase campagne dans les ruines aménagées du château de Blainville-Crevon, près de Buchy, fournit le cadre romantique idéal à ce rendez-vous de charme. Autrefois totalement dédié au jazz, le festival prône aujoud'hui le métissage. Avec Fatoumata Diawara et Oumou Sangare, ce sont, du Sénégal au Mali, les musiques du mondes qui sont célébrées cette année. A l'affiche aussi de cette nouvelle édition : Little Bob suivi des Blues Brothers, Sylvia Ferandez, Chick Corea&the Vigil et enfin Eliane Elias et Roberto Fonseca. N'hésitez pas à réserver vos places maintenant.

Pratique. Du mercredi 26 au samedi 29 juin, Le vieux château, à Blainville-Crevon. Tarifs 23 à 32 €. La programmation : www.archeojazz.com