Télésurveillance : les yeux d'Hérouville

D'ici à la fin du mois de juin, des caméras vont être installées pour enregistrer les déplacements des passants du cœur d'Hérouville Saint-Clair. La décision a été validée par le conseil municipal de la deuxième ville de l'agglomération, le 13 mai dernier. "Attention, il ne s'agit en aucun cas de fliquer les gens, mais bien de faire de la prévention", assure Laurent Mata, premier adjoint au maire. "C'est un outil qui a fait ses preuves grâce à son caractère dissuasif".

La caméra mise en place à l'école Camille Blaisot pendant plus d'un an a fini de convaincre les élus. "Nous avons tenté beaucoup de choses, dont la médiation de rue, pour continuer de faire baisser la délinquance. Nous devons essayer un autre dispositif pour venir à bout du dernier noyau noir de la commune."

"Contre le noyau noir de la commune"

Les caméras filmeront, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la vie publique de la place du Café des Images, de la rue de Strasbourg, de la promenade des squares et de la rue de Rome. Cinq points d'observation seront installés. La mairie espère qu'ils diminueront les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans "ces lieux exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants".

Les images enregistrées resteront consultables pendant deux semaines et ne seront visionnées que sur réquisition d'un officier de Police judiciaire. Elles pourront servir de preuve devant les tribunaux. Comme le préconise la loi, des panneaux d'information seront mis en place à chaque entrée de ville.

La mairie d'Hérouville n'attend plus que l'autorisation de la préfecture. Depuis plusieurs années, le ministère de l'Intérieur soutient de tels équipements, à l'aide de subventions notamment. A Hérouville, une enveloppe publique d'environ 10 000€ devrait être allouée, pour participer au financement de ce chantier estimé à 49 000€.