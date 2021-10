Assises de l'Orne : 8 ans requis pour le viol de 2 jeunes filles

8 ans de prison ont été requis ce mercredi 29 mai aux Assises de l'Orne, envers Pascal Monnier, éleveur de chevaux accusé de viols commis en 2004 et 2006, sur 2 jeunes filles stagiaires de 16 ans et demi et 17ans.

L'avocate générale a rappelé la chronologie des faits, la difficulté pour les 2 jeunes filles d'en parler, les conséquences : troubles du sommeil, pleurs la nuit, dents qui claquent, pulsions suicidaires.

Elle a aussi indiqué la difficulté pour le coupable présumé "de verbaliser qu'il est le violeur". Elle a insisté sur la position hiérarchique de l'accusé : maître de stage des 2 jeunes, quelqu'un en qui elles avaient confiance. "A chaque fois qu'il emploie une jeune fille de 17 ans, il lui demande des relations sexuelles", explique la procureure.

Puis c'est le détail de ce qui s'est passé: l'homme qui arrive nu sous un peignoir, les caresses forcées, les gifles pour mater l'opposition de la jeune fille, puis les actes sexuels.

"La société française ne peut pas admettre que de tels actes restent impunis", martèle l'avocate générale, qui réclame 8 ans de prison. Le verdict est attendu dans la soirée.