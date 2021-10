Rouen : des vaches au bout du clic avec iBovin.com !

Il ne s’agit pas d’un site de rencontre réservé à nos amis ruminants mais d’une plateforme d’intermédiation commerciale. Autrement dit, une plateforme web destinée à réunir l’ensemble des professionnels de la filière bovine : éleveurs, négociants, professionnels de l’abattoir et industriels.



4 500 adhérents

Les éleveurs et, depuis quelques jours, les négociants, peuvent déjà commercer à distance en attendant l’ouverture prochaine de ce service aux autres professionnels de la filière. Premier site européen du genre à voir le jour, Ibovin est né en 2010 d’une idée de Denis Tisseron qui a misé sur le croisement des filières agricole et numérique. A ce jour, 4 500 adhérents, répartis dans toute la France, sont inscrits. Ils peuvent télécharger Moncheptel.fr, logiciel qui permet aux éleveurs de faciliter la gestion de leur bétail et déposer ou consulter des annonces sur Ibovin.com.

“La société est en plein essor mais on se heurte à des us et coutumes”, révèle Denis Tisseron. Le PDG devrait bientôt exporter le service à l’étranger. Il envisage même, à terme, de décliner le principe sur d’autres animaux ainsi que sur les fruits et légumes.