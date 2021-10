Cent collègiens et profs sur la route de Broadway !

Une centaine de musiciens, choristes et danseurs de l'agglomération répètent pour le parcourir et s'apprêtent à le faire découvrir. La plus jeune est une collégienne de 12 ans et le doyen un professeur de musique expérimenté. Ils proposent de franchir l'Atlantique avec eux pour être transportés, le temps d'un CD et de deux soirées au Sillon de Petit-Couronne, dans une comédie musicale inspirée des grands classiques américains du genre ; le tout savamment saupoudré de sonorités funk. Bienvenue à Broadway !

C'est en décembre 2011 que tout a commencé. Directrice du conservatoire de musique et de danse de Grand-Couronne et Petit-Couronne, Florence Picart souhaitait initier une comédie musicale. Ses exigences ? "Créer un projet fédérateur qui concerne un maximum d'élèves et professeurs de l'établissement, mais aussi des collégiens inscrits en Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) au collège Jean Renoir de Grand-Couronne avec lequel nous collaborons", détaille-t-elle.

46 collégiens

Pour mener ce projet à bien, la directrice s'est tournée vers Olivier et Muriel Vonderscher, jusque là spécialisés dans la création de contes musicaux pour enfants. Olivier, professeur au conservatoire, a composé la musique. Sans peine, car "le répertoire de Gershwin et Bernstein m'a toujours parlé", révèle-t-il. Muriel, sa sœur, professeur des écoles, a rédigé l'histoire : "Une classe à Broadway".

Le contrat fixé par Florence Picart est rempli : plus de 50 musiciens, élèves ou professeurs du conservatoire, 46 choristes collégiens en CHAM, 7 solistes, 8 danseurs et 3 danseurs hip-hop locaux se produiront au Sillon. Pour le plus grand bonheur des nostalgiques de l'âge d'or des comédies musicales.

Pratique. Quatre représentations d'"Une classe à Broadway" se tiendront les 30 et 31 mai à 19h et 21h. Entrée gratuite sur réservation. Contacts : tél. 02 32 11 41 90 florence.picart@conservatoire-gcpc.net

Jonathan Rohman