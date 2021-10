La fête du nautisme à Caen, début de l'été ?

Une multitude d'activités sera proposée sur le port et au nouveau bassin de Caen. C'est donc le moment de découvrir, ou redécouvrir gratuitement et en famille, ces sports d'eau parfois peu connus. Allant du paddle jusqu'à l'aviron, en passant par le plus traditionnel kayak, des initiations et même des baptêmes seront proposés tout au long du week-end. Il vous sera également possible d'embarquer, le temps d'une visite, à bord des magnifiques voiliers du Caen Yacht Club, ou des bateaux du Conservatoire nautiques de Caen Normandie.

Le dimanche, à 10h, sera donné quai Vendeuvre, le coup d'envoi de la Trans-paddle, une virée qui mènera ses participants jusqu'à Ouistreham. Vous n'avez donc plus d'excuses pour ne pas vous jeter à l'eau !

Pratique. Samedi 25 et dimanche 26 mai. Infos au 02 31 30 46 46.