Hérouville fait des bulles

Organisé pour la 9ème année consécutive par l'association Artefact Prod, le festival de BD sera présidé par Christian De Metter, dont les ambiances noires et dignes des plus grands polars feront trembler les téméraires. Seront, entre autres présents, Juan Diaz Canales, auteur de Blacksad, Arnaud Floc'h, auteur de La Compagnie des Cochons, Camille Le Gendre, auteur de Guerrero ou encore Jean-Philippe Peyraud, auteur de Mise en bouche.



Possibilité de faire ses propres bulles

De nombreuses animations seront proposées avec notamment des expositions, des ateliers BD gratuits, des rencontres et discussions avec les auteurs et la possibilité pour les auteurs volontaires et courageux de s'adonner aux plaisirs de la performance. Pour l'occasion, des librairies caennaises feront le déplacement. De nombreux prix, dont le Veau d'or seront remis. Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 avril de 10h30 à 19h30 à la Fonderie, à Hérouville Saint-Clair. 2€.



