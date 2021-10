Handball : Les Mouettes de Courseulles ne s'envolent pas

Les joueuses basées à Courseulles représentant une entente de onze clubs du département sont tombées à domicile devant Abbeville/Feuquières (37-39). Elles pouvaient pourtant légitimement viser loin dans cette compétition, sorte de deuxième division du championnat de France des moins de 18 ans.

"On n'a pas défendu en mettant la même exigence et le même rythme qu'habituellement, déplore l'entraîneur Estelle Huet. L'équipe est très jeune puisque la moyenne d'âge est de 15 ans. Les filles ont eu du mal à gérer la pression. Ça fait partie de l'apprentissage." La priorité est néanmoins ailleurs pour le collectif calvadosien, dont le but est de faire émerger au haut niveau les meilleurs potentiels du département. Léa Aubertot et Anne-Marie Quirin, joueuses de Nationale 1 à Colombelles, sont les meilleurs exemples de la réussite du projet.