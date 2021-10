Muneville-le-Bingard : 5 blessés dont 2 graves dans un accident

Un peu avant 4 heures du matin, ce samedi, au niveau de Muneville-le-Bingard, après une perte de contrôle, une voiture a effectué plusieurs tonneaux. A l’intérieur 5 jeunes. Une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 14 ans sont grièvement blessés. Les 3 autres, âgés de 15, 17 et 19 ans, sont plus légèrement blessés.

Tous ont été évacués vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

Prudence sur les routes, ce samedi avec les départs pour ce nouveau week-end à rallonge de la Pentecôte. Le trafic était dense vendredi soir, il le sera de nouveau ce samedi sur les routes de Normandie. Bison Futé a classé la journée en orange.