Face à la crise, Brittany Ferries opte pour le Cap Finistère

Le Cap Finistère a été baptisé lundi 22 mars dans le port de Cherbourg. Ce nouveau bateau de la Brittany Ferries est mis en service sur la ligne Cherbourg-Portsmouth-Santander. Avec ce navire de 204 mètres, la compagnie bretonne fera toutefois moins d'escales dans le Cotentin mais pourra transporter plus de véhicules et plus de passagers. Une nécessité pour pallier à la crise que traverse toutes les compagnies actuellement. Quoi qu'il en soit, Cherbourg reste quand même une place forte du transport maritime pour Brittany Ferries. A l'horizon 2015, une nouvelle ligne pourrait même voir le jour.

Bonus AUDIO 1 / Cherbourg reste une place maritime importante pour Brittany Ferries. Les explications de Jean-Marc Roué, président du Conseil de Surveillance Brittany Ferries.

Bonus AUDIO 2 / Face à la crise, Brittany Ferries doit rationaliser sa flotte. Pourquoi? Eléments de réponse avec Jean-Marc Roué, président du Conseil de Surveillance Brittany Ferries.