Bavarois au chocolat



Pour 6 personnes

Préparation : 30 mn (à faire 12 heures à l’avance)



80 g de chocolat riche en cacao

4 jaunes d’œufs

75 g de sucre en poudre

30 g de cacao

1/4 de l de lait

4 feuilles de gélatine

125 g de crème fraîche Chantilly

1/2 dl de crème liquide

40 g de sucre glace



Travailler les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le cacao.

Faire bouillir le lait. Hors du feu, lui ajouter le chocolat coupé en morceaux. Laisser fondre en remuant.

Faire ramollir 5 minutes la gélatine dans l’eau froide, puis l’égoutter.

Verser le lait chocolaté sur le mélange jaunes-sucre, remettre sur feu doux et faire cuire en tournant jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère, sans laisser bouillir. Retirer du feu et incorporer la gélatine. Mélanger soigneusement et laisser tiédir.

Battre la crème fraîche et l’ajouter à la préparation. Verser dans un moule à bavarois ou à charlotte et laisser au moins 12 h au réfrigérateur. Au moment de servir, préparer la chantilly : fouetter la crème liquide avec le sucre glace. Démouler le bavarois et le décorer de chantilly.