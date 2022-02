Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de circulation sur l'A84 dans le sens Caen-Rennes entre l'échangeur 46 (Noyers Bocage) et l'échangeur 40 (Guilberville) et fermeture de l'échangeur 39 (Pont Farcy). Suite aux chutes de neige de la nuit, la circulation est actuellement difficile sur le Calvados et particulièrement sur l'A84 dans les deux sens.





