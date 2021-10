Pour cette 11ème édition, le programme est varié avec des spectacles de compagnies venues de France, Belgique et Espagne, des ateliers et projections, des expositions et une grande rencontre chorégraphique le samedi qui met à l'honneur danseurs professionnels, amateurs et scolaires.

Ecoutez, Catherine Gamblin-Lefèvre, Directrice du festival.