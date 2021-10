Au tribunal de Rouen : l’étudiant en droit avait commis un nouveau braquage

Il voulait revendre son pistolet à air comprimé "à la gachette cassée" dans un magasin de troc, "pour trois, quatre euros". Il s'en est finalement servi pour braquer un automobiliste et voler sa voiture. Lundi 29 avril, S. O. A. avait été interpellé au terme d'une course-poursuite musclée. L'homme de 33 ans n'en était pas à son premier faux pas : son casier judiciaire affichait déjà 20 condamnations.

Dans le box des accusés, vendredi 3 mai, au tribunal correctionnel de Rouen, le prévenu a reconnu les faits, d'une voix monocorde mais précise, conscient que sa vie s'écroulait à nouveau. Etudiant en master de droit du patrimoine à l'université de Rouen, il présente un profil atypique, capable de réussir comme de tout détruire.

Double personnalité

"Ma vie a basculé en mars, a relaté le prévenu. J'ai raté mon master 2, j'ai perdu des proches et un stage m'a été refusé. J'ai commencé à me laisser aller..." Le trentenaire, condamné à six ans de prison en juin 2007 pour vol aggravé avec violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, était sorti de la prison de Val de Reuil en 2010 pour débuter ses études à la fac de droit.

"Monsieur a choisi la solution de facilité en allant se servir d'un véhicule comme dans un self-service", a développé le procureur de la République. "Que faut-il faire ? Encore une nouvelle main tendue ? Apparemment, cela ne marche pas". "Vous avez deux personnes en face de vous, a répliqué l'avocat du prévenu, en désignant ce dernier. La main tendue ne marche pas si mal que ça. Entre 2010 et 2013, il n'a pas fait parler de lui".

L'accusé a finalement été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de trois ans avec obligation de soins psychiatriques, de travailler ou de se former. Son permis de conduire a été suspendu six mois et il lui est interdit de séjourner en Seine-Maritime pendant trois ans.