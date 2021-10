Caen-Nantes : tant qu'il y a de la vie...

Plus d'un mois après son dernier succès, Caen a mis fin à la série d'invincibilité de dix-sept matchs du leader de L2. Un but de Romain Poyet en début de match (8e), sur un service parfait de Laurent Agouazi, a suffi au bonheur des Malherbistes.

Ils ont ensuite courbé l'échine face aux offensives adverses. A trois reprises, l'excellent Damien Perquis a même été suppléé par ses montants. Caen, vaillant comme jamais, a tenu bon. "Les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes, salue le coach Patrice Garande. Ce n'était pas évident avec une telle chaleur." Les visiteurs se sont même procuré les meilleures occasions de but en première mi-temps. Ils se sont ensuite montrés solides autour de Laurent Agouazi et Nicolas Seube.



Finale contre Nantes



Ce succès sur le Rocher est d'autant plus intéressant que Nantes, dauphin de Monaco au classement, s'est incliné sur sa pelouse contre Clermont (0-1), lundi 6 mai. La réception des Canaris, lundi 13, se révèle être un nouveau tournant à trois journées de la fin. En cas de succès par au moins deux buts d'écart, Caen coifferait Nantes sur le podium. "Depuis quelques mois déjà, je dis que tout va se jouer à la dernière journée", assure Patrice Garande. Premier élément de réponse ce lundi 13 mai, avant le dénouement du 24 mai prochain.