CAEN-NANTES (0-1) : la ligue 1 devient intouchable pour Malherbe

La demi-heure de jeu vient de sonner. Caennais et Nantais n'ont pas encore trouvé le moyen de se départager. D'Ornano fait silence quand Laurent Agouazi s'élance pour tirer un pénalty, après que Lenny Nangis a été séché dans la surface de réparation. Rémy Riou choisit le bon côté et repousse la frappe de l'ancien Boulonais (31e). Malherbe vient de laisser passer sa chance.

Car jusque là les Rouge et Bleu n'avaient guère eu l'occasion de trouver la faille du cadenas nantais, au cours d'une première demi-heure engagée. Les hommes de Michel der Zakarian avaient même eu l'opportunité d'ouvrir le score quand, bien servi par Filip Djordjevic, Serge Gakpé plaçait une frappe du droit, un peu trop croisée (27e). En début de rencontre, Vincent Bessat avait lui aussi eu l'occasion de faire passer quelques frissons dans le dos des 21 000 spectateurs, quand face au but, il manquait sa reprise de volée (8e).

Confortablement assis sur un 4-4-2 plutôt inattendu, les Nantais ne laissaient pas le moindre espace en défense. Ils attendaient les locaux sans trop prendre de risques. Malherbe peinaient à trouver de l'espace. Après s'être essayé au jeu court dans le premier quart d'heure, Jérémy Sorbon et ses partenaires tentaient de jouer dans la profondeur. Sans plus de succès.

Manque criant de créativité

Au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne semblait en mesure de faire la différence... jusqu'à ce que sur une action visiblement anodine, suite à un long dégagement de Rudy Riou, Vincent Bessat adressait une merveille de centre dans le dos de la défense bas-normande. Le meilleur buteur des Canaris cette saison, Filip Djordjevic se détendait pour reprendre la balle du bout de la semelle et tromper Damien Perquis (0-1, 57e). Un geste parfait pour l'attaquant serbe qui était resté muet depuis la mi-avril.

Patrice Garande avait beau lancer Alexandre Cuvillier dans le grand bain à la place d'Aurélien Montaroup, Nantes était tout proche de doubler la mise, quand Serge Gakpé seul face à Damien Perquis, ouvrait trop son pied (64e). Vincent Bessat (71e) et Filip Djordjevic (73e, 89e) s'essayaient encore. Caen frôlait la correctionnelle. Logique finalement, car la tournure des événements offrait des contres aux Canaris, les Caennais étant obligés de prendre des risques. Sans avoir grand-chose à opposer.

Hormis une frappe sèche d'Alexandre Cuvillier (69e) et une balle dans la profondeur que Livio Nabab ne put exploiter (78e), Malherbe ne parvenait pas à s'approcher du but adverse. Les abus de longs ballons traduisaient l'incapacité des Rouge et Bleu à éliminer l'adversaire dans de petits périmètres. Sans créativité offensive, les hommes de Patrice Garande ne pouvaient pas aller contester la place des Nantais sur le podium. Le wagon de la Ligue 1 venait de partir. Et Malherbe n'était pas dedans. Et n'y sera certainement pas, à moins d'un miracle, le 24 mai prochain, au soir de la 38e journée.



La feuille de match

CAEN-NANTES : 0-1 (0-0)

Lundi 13 mai 2013 - 36e journée de Ligue 2

But : Djordjevic (57e) pour Nantes

Cartons jaunes : Sorbon (80e) et Duhamel (90e+2) pour Caen, Djordjevic (56e) pour Nantes

Caen : Perquis - Guerreiro, Sorbon, Wagué, Calvé - Seube, Agouazi, Montaroup (Cuvillier, 62e), Nabab, Nangis (Fajr, 70e)- Poyet (Duhamel, 56e)

Nantes : Riou - Djilobodji, Cichero, Veigneau, Cissokho - Bessat (Aristiguieta, 87e), Touré (Veretout, 81e), Deaux, Eudeline (Pancrate, 70e) - Djordjevic, Gakpé