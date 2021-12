BREST-CAEN (0-1) : Invincibles Caennais

La ligue de football professionnel a beau avoir donné le match de la 28e journée contre Nîmes à rejouer ce mardi 13 mai (20h), alors que les Caennais s’attendaient à récupérer les trois points d’une partie gagnée par forfait, rien ne semble pouvoir arrêter les hommes de Patrice Garande ces temps-ci. La victoire acquise à Brest (0-1), lundi 5 mai, la sixième consécutive, en atteste. Après avoir ouvert le score dès la 2e minute de jeu par Lenny Nangis, les Caennais ont fait le dos rond tout au long de la partie, bénéficiant là d’une parade de Damien Perquis, là d’un retour in extremis d’un défenseur ou encore de l’aide du poteau.

Voyants au vert

Ce succès rappelle un peu celui acquis contre Angers fin avril (1-2) ou celui glané contre Auxerre une semaine plus tôt (1-0). Les Caennais disposent désormais de l’une des défenses les plus hermétiques du championnat et savent donc en tirer profit. Surtout, la victoire à Brest leur permet de conforter leur place sur le podium à deux journées de la fin, avant notamment la réception de Tours ce vendredi 9 mai (20h). Alors que le mot "finale" apparaît désormais dans le groupe caennais, Fayçal Fajr estime que "même si l’équipe a un orteil en Ligue 1, il ne faut se concentrer que sur le prochain match pour le remporter." En cas de succès, Malherbe serait certainement tout près du précieux sésame lui permettant de retrouver l’élite du football français la saison prochaine. Tous les voyants sont au vert.